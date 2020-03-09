Kız çocuğuna asansörde taciz görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı!

Antalya'da yaşanan iğrenç olayda R.F.T. isimli şahısın takip ettiği 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından emniyet ekipleri tarafından tutuklandı.