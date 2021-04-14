SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!Dernek binasını kumarhaneye çevirdiler: 31 şahsa 139 bin 66 lira cezaÇorum'da pandemi kurallarını ihlal edenlere ceza yağdıÇorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildiKız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildiTenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!Bakanı Pekcan ve KKTC Bakanı görüşmesi: Türkiye ile KKTC işbirliği vurgulandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladıGalatasaraylı oyuncu Elabdellaoui’ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyorGoodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darp edilen zanlı gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde dün arkasından yaklaştığı 15 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla fotoğrafını çekerken fark edilen K.A. (50), çevredekilerce darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı 

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darp edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darp edilen zanlı adliyeye sevk edildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT