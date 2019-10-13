Kız çocuklarının ‘en çevreci’ kutlaması

Dünya Kız Çocukları Günü, Piazza'da kız çocukları tarafından fidan dikilerek kutlandı.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, "Dünya Kız Çocukları Günü", TEMA iş birliği ile gerçekleştirilen çevreci bir etkinlikte kutlandı. Birleşmiş Milletler tarafından 2012'de alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanan "Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında, Piazza'nın minik kız çocuğu ziyaretçileri çiçek fidanı dikti.

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği iş birliğiyle "Daha güçlü yarınlar için" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 3. kat fast food alanında yer alan yapay çiçeklerin yerine çiçek fidanları dikildi. Etkinlik sırasında, TEMA gönüllüleri çocuklara fidanları nasıl dikecekleri konusunda yardım etti. Dikilen çiçek fidanlarının üzerine ise o çiçeği diken minik ziyaretçinin adının yazılı olduğu kart asıldı.

Etkinliğe katılan tüm kız çocuklarına günün hatırasına sertifika verildi.

Kaynak: İHA