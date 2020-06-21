Kız isteme merasimi virüsü yaydı! 6 binadaki kişiler karantinada

Koronavirüs salgını insanların yoğun olduğu yerde yayılırken Kütahya'daki tedbirsizlik salgının yayılmasına neden oldu.Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Korona virüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.

Manisa'dan, Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesine kız istemek için gelen aile, beldede yaşayan ailenin evine konuk oldu. Akşam kız isteme merasiminin ardından iki aile birlikte yemek yedi. Sabah belirtiler görülmesi üzerine kız isteme merasimine katılanlara Kovid-19 testi yapıldı. İki aileden 9 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan araştırmada merasime katılanların 6 farklı binada oturduğu tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlar bazılarının hastanede tedaviye alındığı, ağır belirtiler görülmeyenlerin ise Tunçbilek Misafir Evi’nde yerleştirilerek izole olmaları sağlandığı kaydedildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, kız isteme merasiminin ardından vakaların görüldüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

''Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık”

30 KİŞİ KARANTİNADA

Karantinaya alınan 6 binadaki 30 kadar kişinin tüm ihtiyaçlarının Tavşanlı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi. Belde camilerinden koronavirüs ile ilgili uyarı anonsları yapıldı.