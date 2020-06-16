Kız kardeşi Yo Jong tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafınıda gerilim sürüyor. Kuzey Kore'de, Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden önce patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için 'ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler' diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Pyongyang da 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

KIZ KARDEŞİ ASKERİ HAREKAT İLE TEHDİT ETMİŞTİ

Diğer taraftan Kim Yo-jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı 'gerekli adımları atması ve planlaması' için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.Bugün de Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) asker göndermekle tehdit etti.Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.