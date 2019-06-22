Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı

Samsun'da bir kişi, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği bir şahsı önce darp etti, sonra bıçakla yaraladı.

Olay, Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Kahramanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin A. bir süredir kız kardeşine sarkıntılık yaptığı iddia edilen İsmail B.'yi bir yerde sıkıştırarak darp etmeye başladı. Şahıs daha sonra İsmail B.'yi elindeki bıçakla karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı şahsı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Yasin A.'yı yakalayarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA