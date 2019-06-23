Kız kardeşini boğazını bıçakla keserek öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde 20 yaşındaki genç, iddiaya göre namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle Adana'nın Kozan ilçesine yerleşen yabancı uyruklu Basıl Dahır (20), iddiaya göre şehir dışından geldiği evlerinde namus meselesi yüzünden tartıştığı kız kardeşi Mukaddes Dahır'ı (16) boğazını bıçakla keserek öldürdü. Kapıyı kapatarak evden uzaklaşmak isteyen cinayet zanlısını kendilerine tercümanlık eden ve oturdukları ikameti bulduğu öğrenilen yine yabancı uyruklu Muhammet adlı şahıs kapıda durdurarak, kız kardeşinin nerede olduğunu sordu. Basıl Dahır seslenmeyince kapıyı açan tercüman, kızın cesedini gördü. Muhammed adlı şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin işlendiği evde çalışma yaptı. Olayı duyarak eve gelen anne Fatıma Dahır ise sinir krizi geçirdi. Arapça ağıtlar yakan anne, kızının cesedini görebilmek için bir ara eve koştu ancak polisler izin vermedi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis katil zanlısı ağabeyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA