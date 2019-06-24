Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş (2)
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gözaltına alınan baba Süleyman Dahir'in ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
DHA
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