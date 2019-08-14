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  3. Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş (2)

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş (2)

Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Çiko'yu ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Çiko'yu ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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