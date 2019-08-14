Kız kardeşini 'Kötü yola düşmüştür' diye öldürmüş (2)
Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Çiko'yu ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, kavga ettiği kardeşi Kader Çiko'yu ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra maket bıçağıyla bileğini keserek, intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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