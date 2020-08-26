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  3. Kız kardeşini öldüren katil ağabeyin ifadesi kan dondurdu: Bacak bacak üstüne atmasından rahatsız oldum

Kız kardeşini öldüren katil ağabeyin ifadesi kan dondurdu: Bacak bacak üstüne atmasından rahatsız oldum

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşini boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren ağabey tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olan zanlının ifadesinde, ''Kardeşimin bacak bacak üstüne atması ve laubali hareketlerinden rahatsız oldum.'' dediği öğrenildi.

Kız kardeşini öldüren katil ağabeyin ifadesi kan dondurdu: Bacak bacak üstüne atmasından rahatsız oldum 116

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Üniversite sınavına hazırlanan ve harçlığını çıkarmak için bir cafede çalışan Nurbari Mircihan (17), geçtiğimiz pazartesi akşamı, misafir olarak gittikleri dayısının evinde, ağabeyi Salih Mircihan (29) tarafından önce boğazı kesildi ardından defalarca bıçaklanarak katledildi.

Genç kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken yakalanan ağabey sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salih Mircihan'ın ifadesinde kardeşini öldürme gerekçesi ise pes dedirtti.