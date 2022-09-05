Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! "Yıkılmadı, dimdik ayakta!"

Sosyal medyanın gündeminde olan "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusuna Restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi de olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay yanıt verdi. Kulenin yerinde olduğunu söyleyen Ahunbay "Kız Kulesi yıkılmadı, dimdik ayakta" ifadelerine yer verdi.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! "Yıkılmadı, dimdik ayakta!"

Haftanın gündemine oturan "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları, sosyal medyada büyük ses getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, işçilerin daha rahat çalışması, mevsim şartlarından etkilenmemesi ve kurulan yüksekçe brandanın deliklerinden Salacak tarafından geçen vapurun net şekilde gözükmesi ancak, kulenin gözükmemesi sebebiyle restore hareketine geçilen kule için "Yıkıldı" iddialarına Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan yanıt geldi.

Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! Yıkılmadı, dimdik ayakta!

YIKILMADI DİMDİK AYAKTA

Kız Kulesi için yapılan çalışmayı, Türkiye’nin önde gelen üç önemli uzmanı yapıyor.

Prof. Zeynep Ahunbay, Prof. Feridun Çılı ve mimar Han Tümertekin'in uzmanlığında restore edilecek olan kuleye ilişkin "Yıkıldı, yerinde yok" iddialarına Ahunbay'dan yanıt geldi.

Kulenin sapasağlam yerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahunbay, "Türkiye’de bazen tarihi yapılar özelinde ‘acayip’ işler de yapılabiliyor. Sanırım o nedenle insanlar kaygı duydu. Tabii bir de iskele kurulu, kule komple kapalı. ‘Arkasında ne oluyor?’ endişesi yaşanmış olabilir. Hepsini anlıyorum. Yapılan işlemleri anlatmak için bir web sitesi kuruldu (kizkulesi.com.tr) ama yeterli gelmedi sanırım. Keşke olay buralara varmasaydı. Yapılan her işlem yetkililer tarafından daha detaylı kamuoyu ile paylaşılsaydı. Ama şu da bir gerçek: Tarihi yapıları ziyaretçilere açarken can güvenliğini sağlamak zorundasınız. Burada da ciddi bir sorun vardı. Burada da yapılmak istenen kulenin yüklemelere dayanıklı, özgününe yakın hale dönüştürülüp ziyaretçilerine açılmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! Yıkılmadı, dimdik ayakta!

ŞUAN NE YAPILIYOR?

Kız Kulesi için merakları gideren Ahunbay, “Teras kotu üstünde kalan ve özgününde ahşap iskeleti olan çatı bölümü 1944’te restorasyonda betonarme olarak inşa edilmiş. Mühendisler yakın bir geçmişte kulenin olası bir depreme dayanıklılığını incelendiler ve betonarme bölümlerdeki demirlerin çürüdüğünü tespit ettiler. Miadını doldurmuş durumda. O sebeple yapıya sonradan eklenen betonarme kısımların sökülmesi gerekliliği ortaya çıktı. 1944’teki restorasyonda kulenin sadece dış görünüşü korunmaya dikkat edilmiş. Deniz kumu kullanımı, harcın elle hazırlanması, tasarımda da hata ve eksiklikler çok. Biz de üst bölümün, gerçekte kulenin özgün malzemesi de olan ahşap ile yeniden yapılmasını önerdik. Endişeye mahal yok, olması gerektiği gibi oluyor...” ifadelerine yer verdi.

Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! Yıkılmadı, dimdik ayakta!

SÖKÜLEN BÖLÜMÜN TARİHİ DEĞERİ YOK

"Üst kısmın komple yıkılması Kız Kulesi’nin tarihi değerini yitirmesine sebep değil mi?" sorusuna ise Prof. Dr. Ahunbay, yapının o bölümünün 1944’te zaten tarihi değerini yitirdiğini belirterek, “Restorasyon demek yanlış ya da güvensiz olan bir şeyleri de değiştirmek anlamını taşır. 1944’te belki de kolaylarına geldiği için, bilemiyorum, yığma kargir yapının üstüne betonarme çıkılmış, bu yanlıştır. Dolayısı ile bu bölüm tarihi değer taşımıyor, bir inşaat haline gelmiş. Tarihi değer taşımadığı için de kaldırılmasında bir sakınca yoktur şeklinde yanıt verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!
MSB duyurdu! Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı: 8 personelden 7'si kurtarıldı, bir kayıp personel aranıyor
MSB duyurdu! Skorsky helikopter kaza kırıma uğradı: 8 personelden 7'si kurtarıldı, bir kayıp personel aranıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Doğanın mucize bitkisi! Sağlıklı bir vücuda mucize ilaç etkisi: Meyan kökü
Doğanın mucize bitkisi! Sağlıklı bir vücuda mucize ilaç etkisi: Meyan kökü
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!