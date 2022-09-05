Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! "Yıkılmadı, dimdik ayakta!"

Haftanın gündemine oturan "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları, sosyal medyada büyük ses getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, işçilerin daha rahat çalışması, mevsim şartlarından etkilenmemesi ve kurulan yüksekçe brandanın deliklerinden Salacak tarafından geçen vapurun net şekilde gözükmesi ancak, kulenin gözükmemesi sebebiyle restore hareketine geçilen kule için "Yıkıldı" iddialarına Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan yanıt geldi.

YIKILMADI DİMDİK AYAKTA

Kız Kulesi için yapılan çalışmayı, Türkiye’nin önde gelen üç önemli uzmanı yapıyor.

Prof. Zeynep Ahunbay, Prof. Feridun Çılı ve mimar Han Tümertekin'in uzmanlığında restore edilecek olan kuleye ilişkin "Yıkıldı, yerinde yok" iddialarına Ahunbay'dan yanıt geldi.

Kulenin sapasağlam yerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahunbay, "Türkiye’de bazen tarihi yapılar özelinde ‘acayip’ işler de yapılabiliyor. Sanırım o nedenle insanlar kaygı duydu. Tabii bir de iskele kurulu, kule komple kapalı. ‘Arkasında ne oluyor?’ endişesi yaşanmış olabilir. Hepsini anlıyorum. Yapılan işlemleri anlatmak için bir web sitesi kuruldu (kizkulesi.com.tr) ama yeterli gelmedi sanırım. Keşke olay buralara varmasaydı. Yapılan her işlem yetkililer tarafından daha detaylı kamuoyu ile paylaşılsaydı. Ama şu da bir gerçek: Tarihi yapıları ziyaretçilere açarken can güvenliğini sağlamak zorundasınız. Burada da ciddi bir sorun vardı. Burada da yapılmak istenen kulenin yüklemelere dayanıklı, özgününe yakın hale dönüştürülüp ziyaretçilerine açılmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

ŞUAN NE YAPILIYOR?

Kız Kulesi için merakları gideren Ahunbay, “Teras kotu üstünde kalan ve özgününde ahşap iskeleti olan çatı bölümü 1944’te restorasyonda betonarme olarak inşa edilmiş. Mühendisler yakın bir geçmişte kulenin olası bir depreme dayanıklılığını incelendiler ve betonarme bölümlerdeki demirlerin çürüdüğünü tespit ettiler. Miadını doldurmuş durumda. O sebeple yapıya sonradan eklenen betonarme kısımların sökülmesi gerekliliği ortaya çıktı. 1944’teki restorasyonda kulenin sadece dış görünüşü korunmaya dikkat edilmiş. Deniz kumu kullanımı, harcın elle hazırlanması, tasarımda da hata ve eksiklikler çok. Biz de üst bölümün, gerçekte kulenin özgün malzemesi de olan ahşap ile yeniden yapılmasını önerdik. Endişeye mahal yok, olması gerektiği gibi oluyor...” ifadelerine yer verdi.

SÖKÜLEN BÖLÜMÜN TARİHİ DEĞERİ YOK

"Üst kısmın komple yıkılması Kız Kulesi’nin tarihi değerini yitirmesine sebep değil mi?" sorusuna ise Prof. Dr. Ahunbay, yapının o bölümünün 1944’te zaten tarihi değerini yitirdiğini belirterek, “Restorasyon demek yanlış ya da güvensiz olan bir şeyleri de değiştirmek anlamını taşır. 1944’te belki de kolaylarına geldiği için, bilemiyorum, yığma kargir yapının üstüne betonarme çıkılmış, bu yanlıştır. Dolayısı ile bu bölüm tarihi değer taşımıyor, bir inşaat haline gelmiş. Tarihi değer taşımadığı için de kaldırılmasında bir sakınca yoktur” şeklinde yanıt verdi.