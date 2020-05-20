Kız Kulesi ve Selimiye Kışlası kırmızı beyaz 

ÜSKÜDAR'da bulunan Kız Kulesi ve Selimiye Kışlası, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılarak Türk Bayrağı ile donatıldı.

Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simgesi Kız Kulesi ile Selimiye Kışlası'nın kuleleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kırımız beyaz ışıklarla renklendirilerek Türk Bayrağı ile süslendi. Kız Kulesi'nin kırmızı beyaz ışıklandırıldığını gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA