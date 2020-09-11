''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!

İstanbul Beylikdüzü'nde ''Kız arkadaşıma baktın'' tartışması yüzünden 19 yaşındaki bir genç, konuşmak için çağrılan arkadaşının yanında gittiği evinin arkasındaki parkta birkaç kişi tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameraları anbean yansırken olayla ilgili 1 kişi de tutuklandı.