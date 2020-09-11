''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!
İstanbul Beylikdüzü'nde ''Kız arkadaşıma baktın'' tartışması yüzünden 19 yaşındaki bir genç, konuşmak için çağrılan arkadaşının yanında gittiği evinin arkasındaki parkta birkaç kişi tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameraları anbean yansırken olayla ilgili 1 kişi de tutuklandı.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde yaşanan olayda 19 yaşındaki Berat Çerman, 17 yaşındaki Adem P. ile önceden “kız arkadaşıma baktın” meselesi yüzünden tartışmışlardı. Olayı konuşmak için gittiği evinin hemen arkasındaki parkta saldırıya uğrayan Cerman, yaralı halde kaçtığı bir market önünde yere yığılarak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi tutuklanırken o görüntülerde kameralara saniye saniye kaydedildi.
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11 Eylül 2020 Cuma 14:48
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