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  3. Kız öğrencinin yüzüne tüküren kadından skandal gelişme! Geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Kız öğrencinin yüzüne tüküren kadından skandal gelişme! Geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki N.Ş. ismindeki bir kızı yolda yürüdüğü sırada durdurup yüzüne tükürdükten sonra yoluna devam eden kadın ile ilgili hayrete düşüren bir gelişme daha yaşandı. Market işletmecisi o anları izlerken bir süre sonra durumu gerçekleştiren kızın gelip videoyu izlediği görüldü.

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10 Kasım 2020 Salı 13:46
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