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  3. Kız ve erkek 4 yeğenine 2 yıl boyunca tecavüz etti!

Kız ve erkek 4 yeğenine 2 yıl boyunca tecavüz etti!

Antalya'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ve 12 yaşları arasında değişen 4 yeğenine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan amcanın suçu, çocukların rehber öğretmenine anlattıklarıyla açığa çıktı. 35 yaşındaki amca Hasan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız ve erkek 4 yeğenine 2 yıl boyunca tecavüz etti!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olayda, yaşları 9 ve 12 yaşları arasında değişkenlik gösteren 4 kız ve erkek kardeş, amcaları Hasan Y. tarafından 2 yıldır cinsel istismara maruz kaldıklarını söyledi. Rehber öğretmenleriyle konuşan çocuklar, kendi evlerinin yanındaki binada oturan Hasan Y.'nin 2 yıldır kendilerine tecavüz ettiklerini belirterek yardım istedi. 

Olayı öğrenen rehber öğretmenin yetkililere ihbarı üzerine amca Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Hasan Y.'nin bekar olduğu öğrenildi. 

Mahkemenin sona ermesiyle amca Hasan Y., Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Kız ve erkek 4 yeğenine 2 yıl boyunca tecavüz etti!

Berna Akkaya
Editör


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