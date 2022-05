Babalar Günü'ne haftalar kala kız çocukları babalarına olan sevgilerini mesaj yolu ile iletirken anlamlı mesajlar araştırmaya başladılar. Kısa bir şekilde 'Babalar günün kutlu olsun' mesajı yazmamak için internette "Kızdan babaya Babalar Günü mesajları uzun, duygusal, anlamlı, en güzel 2022" sorularına yanıt aradılar. İşte uzun, duygusal, anlamlı Babalar Günü mesajları...

KIZDAN BABAYA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI UZUN, DUYGUSAL, ANLAMI EN GÜZEL 2022

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günün kutlu olsun.

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

Bir insan ebeveynlerinden yana ne kadar şanslı olabilirse o kadar şanslı olabilirim diye düşünüyorum. Doğuştan gelen şansım ve ömür boyu sürecek olan hayatımın en büyük anlamı babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!

Hayata yine gelsem yine senin evladın olmak, yine sen benim babam ol isterim canım babam. Varlığına her daim şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bunu sık sık söylemesem de bana verdiğin emekler için sana minnettarım. Senin düşüncelerin benim için her zaman önemli oldu. Senin bana gösterdiğin yolda daima emin adımlarla ilerleyeceğim. Seni çok seviyorum.

Baba, bu hayatta hiç kimse kalbimde sana ayırdığım özel yere sahip olamaz. Beni koşulsuz sevip bu yaşıma getirdin. Ne zaman başım belaya girse hep yanımdaydın. İyi ki varsın baba, Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatta herkesin bir tek babası var! Sen ailemizin bel kemiğisin, merkezisin… Kelimelere ya da mesajlara sığamayacak kadar kocaman bir yer tutuyorsun kalbimde. Canım babam iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Babaların en kralı! Seni seviyorum. Bunu anlatacak şarkılar, sofra muhabbetleri, fotoğraflar ve anılar aslında yeterli değil. Seninle geçirdiğimiz her anın tadı bir başka. Nice hatıralarımız olsun. Babalar günün kutlu olsun.

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacığım. Babalar Günü kutlu olsun!

Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Sabırlısın sıcaksın şefkatlisin koruyucumsun bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar Günü'n kutlu olsun.