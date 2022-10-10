Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü görev tanımı nedir, Kızgın Yağ Kazanı Operatörü ne iş yapar, Kızgın Yağ Kazanı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kızgın Yağ Kazanı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Tanımı;

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Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kızgın Yağ Kazanı Operatörü Maaşları

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kızgın Yağ Kazanı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kızgın Yağ Kazanı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.12

Meslek Adı :

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan, iş taleplerini alan ve planlayan, kızgın yağ cihazlarının operasyonunu sağlayan, sıvı-gaz yakıtlı sistemlerde brülörün çalıştırılmasını, sağlayan, katı yakıt yakan sistemlerde yakıt beslemesi ve ateşlemesini sağlayan, operasyonel anlamda günlük/haftalık/aylık kontrol işlemlerini yerine getiren, cihazların enerji tüketimini takip ederek verimli bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğinin tespitini yaparak gerekli ayar ve düzenlemeleri yapan, güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol eden, acil durumlarda kazana doğru müdahaleyi yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kızgın Yağ Kazanı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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