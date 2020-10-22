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  3. Kızı Şeyma'yı öldüren baba için karar: Ağırlaştırılmış müebbet

Kızı Şeyma'yı öldüren baba için karar: Ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı internette uygunsuz içerikli bir videodaki kadına benzeterek öldüren51 yaşındaki baba Harun Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı Şeyma'yı öldüren baba için karar: Ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren51 yaşındaki baba Harun Yıldız! alt "soydan akrabayı öldürmek suçundan"  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı Şeyma'yı öldüren baba için karar: Ağırlaştırılmış müebbet

Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kızı Şeyma'yı öldüren baba için karar: Ağırlaştırılmış müebbet

 



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