Kızı ve damadının terk ettiği engelli torununa sahip çıktı

KAYSERİ'de Hatice Günek (47), kızı ve damadının, "Meningosel" (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) teşhisi konulması nedeniyle 2010 yılında doğduktan sonra terk ettiği torunu Belinay Karakoç'un bakımını üstlendi. Şu anda 9 yaşında olan ve hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken torununun her şeyiyle ilgilenen Hatice Günek, sağlık giderleri nedeniyle sıkıntı yaşmaya başladığını ve evinin eşyasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, "Meningosel" teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesi ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı ve doğumdan 6 ay sonra boşandılar. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına bebeğinin neden olduğunu söyleyerek, onu terk edip başka birisiyle evlendi. Hatice Günek, kızı ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a sahip çıktı, büyüttü. Hatice Günek'in her türlü bakım ve tedavisini üstlendiği Belinay, şu anda 9 yaşında.

Hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyebilen ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan Belinay, buna rağmen okulunu ihmal etmiyor. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Belinay, "Anne" dediği anneannesinin desteği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

'BANA ANNE DİYOR'

Eşiyle yıllar önce boşanan Hatice Günek, kızının hamileyken doğacak bebeğinin engelli olacağının belli olduğunu ve ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladıklarını söyledi. Hatice Günek, "Babası "engelli" diye çocuğu istemedi, kızımı boşadı. Kızım da "boşanma sebebim oldu" diyerek, o da çocuğunu istemedi. Ben bakıyorum. Anne ve babası çocuklarına hiç bakmıyorlar. Anne ve babayı hiç tanımaz. Annesi bazen gelir, ona da "abla" diye seslenir. Çünkü annenin belli bir sevgisini görmüyor. Anne ile yabancı gibi. Bana "Anne" diye seslenir. "Boşanma sebebim oldu" diye anne kabul etmedi, daha da etmiyor" diye konuştu.

'AMELİYATI İÇİN EŞYAMI SATTIM'

Hatice Günek, torunu için aldığı 1300 TL bakım aylığı ve babasından kalan emekli maaşı ile geçimlerini sağladıklarını söyledi. Üniversiteye giden oğlu ve torunu ile yaşadığını anlatan Hatice Günek, "Hayatımı onlara adadım. Torunumdan 1300 TL bakım maaşı alıyorum. Babamdan da kalan 400 TL'lik bir emekli maaşı var. Bin 700 TL'lik bir gelirim var. O da torunumun bez parası, servisiydi, bakımıydı, evimin kirasıydı yetişmiyor" dedi.

'EVİMDEKİ EŞYAYI SATTIM'

Belinay'ın tedavi masraflarının kendisini zorladığını anlatan Hatice Günek, "En son torunumun 1000 TL tutarında bir ameliyatı vardı. Başka bir gelirim olmadığı için evimdeki eşyayı sattım. Çünkü önemli olan benim torunumun sağlığıdır. Ben onun için varım. Evimdeki bütün eşyamı torunumun sağlık giderleri için harcadım" diye konuştu.

'BENDEN BAŞKA KİMSESİ YOK'

Torunu için her şeyi yapacağını ancak sağlık giderleri nedeniyle zorluk yaşamaya başladığını söyleyen Günek, "Benim torunumun aylık 1000 TL'ye yakın gideri var. Şu an kulak, burun, boğaz ameliyatı olması gerekiyor. Ayaklarında sıkıntısı var. Belinden kontrol olması gerekiyor. Şu an benim onu kontrole götürecek yol param dahi yok. Ben o yüzden mağdurum. Bu çocuğun önce Allah, sonra da benden sonra kimsesi yok. Babayı hiç tanımıyor. Annesi de zaten evlendi gitti. Ben de olmasam bu çocuğum mağdur durumda. Çocuğum okula sivil, gelip gidiyor. Okul yönetimi de sağolsun seslenmiyor. Benim maddiyatım olmadığı için anlayış gösteriyorlar. Şimdiye kadar baktım ama artık yetişemiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA