Kızı yan odada uyuyordu: Ahmet Çetin, karısı Semra Çetin'i defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan kadın cinayeti olayında, 50 yaşındaki Ahmet Çetin, 3 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki eşi Semra Çetin'i çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Seslere uyanan Semra Çetin'in kızları Seda Gürbüz, annelerinin cesediyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Müftüler Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Ahmet Çetin ile Semra Çetin arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ahmet Çetin, 48 yaşındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

GENÇ KIZ, ODADAN ÇIKINCA ANNESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Bıçaklanmasının ardından son nefesini veren kadının ölümünden sorumlu Çetin, olay yerinden kaçtı. Bu sırada içerideki odada yatan, Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan 24 yaşındaki kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin yerde duran kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Gürbüz'ün çığlıkları üzerine eve gelen komşular, durumu derhal yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çetin'in ölmüş olduğunu belirledi.

AHMET ÇETİN HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Çetin'in diğer kızı Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

Olaydan sonra Ahmet Çetin kaçtı. Polis ekipleri her yerde yakalamak için kaçan Çetin'i arıyor.

