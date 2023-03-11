Kızılay Başkanı Kınık’tan “Kızılay’a kan vermem" diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, “Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem" sözlerini değerlendirdi.

Melahat Ersoy
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Kızılay Başkanı Kınık’tan “Kızılay’a kan vermem" diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında Kızılay hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Karamollaoğlu, “Kızılay'a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem” dedi.

Kızılay Başkanı Kınık’tan Kızılay’a kan vermem diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız

MADDE MADDE YANIT VERDİ

Karamollaoğlu’nun bu sözlerine Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan yanıt geldi. Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ama Kızılay her yıl 2.5 milyon sorumluk bilinci olan, insaniyetperver ve iyi kalpli bağışçısından aldığı kanları kim olduğuna bakmaksızın Türkiye’nin her noktasındaki ihtiyacı olan herkese ulaştırır. Allah muhtaç etmesin, sağlık ve sıhhatli günler versin herkese, ama ihtiyaç halinde biz hazırız. 155 yıldır olduğu gibi.

1) Ülkemizdeki kan bileşeni temini gönüllü kan bağışçılarının katkısı ile Kızılay tarafından gerçekleştirilir.

2) Kızılay Eritrosit, Trombosit ve plazma olarak günlük yaklaşık 13.000 ünite kan bileşenini, 1.100 hastaneye servis eder.

Kızılay Başkanı Kınık’tan Kızılay’a kan vermem diyen Karamollaoğlu’na yanıt: Allah muhtaç etmesin ama ihtiyaç halinde hazırız

3) Bu miktar günlük ortalama 8.500 bağışçı ile temin edilir.

4) Sorumsuzca yapılan paylaşımda asıl etkilenecek olan insanlar ise, her gün kan bileşeni bekleyen ortalama 11.000'den fazla hasta, onların endişeli yakınları ve tedavisinin devamlılığını sağlamak için kana ihtiyaç duyan hekimlerdir.

5) Paylaşımın zararı aşikar iken, hiç kimseye bir yararı yoktur.

6) Ayrıca ifade etmek gerekir ise Bu ve benzer paylaşım sahiplerine, İhtiyaç duydukları zaman Kızılay mutlaka kan bileşeni temin edecektir.

7) Sayın Karamollaoğlu benzer içerikli paylaşım yapan ilk kişi değildir.

8) Daha önce benzer paylaşım yapan kimliği açık kişilerde de yaygın olarak gördüğümüz üzere genellikle Kızılay'a hiç kan bağışı yapmamış kişiler bu tarz söylemlerde bulunmaktadır.”

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