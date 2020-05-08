Kızılay başkanları Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Kızılay Düzce ve Akçakoca heyetleri Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ederek, koronavirüs çalışmaları nedeniyle istişarelerde bulundular. Görüşmede Kızılay'ın bölge çalışmaları ile Akçakoca Belediyesi Umut Işığı ve Yardımlaşma Birimi'nin salgın çalışmalarıyla ortaya koydukları çalışmalar değerlendirildi.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Akçakoca Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk ve heyetinin hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda geçti. Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının her zaman birlikte ve istişare ederek çalışması gerektiğine vurgu yapan Kızılay Düzce şube başkanı Halil Aydın, Başkan Yanmaz'a görevinde başarılar dilerken, Kızılay Düzce Şube Başkanlığı olarak her bölgede olduğu gibi Akçakoca'da da projeler ürettiklerini belirtti. Kızılay ve Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi iş birliği ile evden çıkmaları kısıtlı bulunan kişilere ve ailelere ihtiyaçları doğrultusunda başta gıda kolileri olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuluyor.

Kaynak: İHA