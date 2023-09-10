Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: “Bir çocuğun eğitimi Türkiye’nin geleceği”

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı Türk Kızılay'ının "Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye'nin Geleceği" sloganıyla ülke genelinde bir eğitim seferberliği başlattığını söyledi.

Saygılı, Kızılay ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında yapılan toplantı da yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının "Bir Çocuğun Eğitimi Türkiye'nin Geleceği" sloganıyla ülke genelinde bir eğitim seferberliği başlattığını belirterek, "İyiliğin gücünü dalga dalga yayan Türk Kızılay'ının bu kez eğitim için başlattıkları seferberliğe katılım çağrısında bulunuyorum. Yarınlarımızın teminatları sizlerin desteğiyle yetişecek. Başta deprem mağdurları olmak üzere eğitime verilecek desteğin önemine vurgulamak istiyorum. Geçmişten günümüze Adana ve ülkemiz hayrına her projede önemli destekler veren DAİMFED Genel Başkanımız Mustafa Karslıoğlu'na tüm sektör adına teşekkür edip şükranlarımızı sunuyorum. Kızılay olarak hedeflerimizin başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'de hiçbir öğrencinin eğitim-öğretim sürecine eksikliklerle başlamamasını sağlamak olduğunu, dünyada eşine az rastlanır Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden 11 ilde 13 milyondan fazla insanın doğrudan 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız da dolaylı olarak etkilendi. Büyük deprem felaketinin doğrudan veya dolaylı etkilerinin hala sürdüğünü görüyoruz" dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise, "Sivil toplum örgütü olarak çok önemli başarıları olan kurumumuz Kızılay'ın birçok kademesinde görev alarak başarılı işlere imza atan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ramazan Saygılı ile haklı bir gururu yaşıyoruz. Tecrübesi ve olgunluğuyla sağladığı paylaşımcı katılımların yerinde haklı faydaları çok büyüktür. Bende kendim ve temsil ettiğim sektör adına kutluyor, başarılar diliyorum. Ayrıca sağlamaya çalışılan adeta bir eğitim seferberliği içinde gerekli katkıyı koymaya hazırız. Ayrıca belirtmek isterim ki büyük deprem felaketi, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim-öğretim alanını da derinden etkiledi. Bu yüzden sosyal sorumluluk bilincinde sektör olarak yıkım, hafriyat ve moloz kaldırma olarak sağladığımız katkılardan sonra elbette geleceğimiz olan gençlerimiz ve çocuklarımıza da elimizden gelen gerekli desteği vereceğiz. Federasyon olarak temel hedefimiz tüm çalışmalarımız insan ve faydasına odaklıdır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)