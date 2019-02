Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Her yıl 500 bin ton ekmek çöpe atılıyor" Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Her yıl 500 bin ton ekmek çöpe atılıyor. 500 bin ton ekmekle 80 tane devlet hastanesi yapabiliriz. Her yıl 250 milyar TL'lik gıdayı bu topraklarda çöpe atıyoruz" dedi.

