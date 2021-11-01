29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Kızılay Haftası da geldi. Yılın her 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası için öğretmenler öğrencilerine sanat etkinliği ödevleri veriyor. Bizler de haberimizde "Kızılay haftası okul öncesi etkinlikler 2021 | Kızılay haftası için öğrenci etkinlikleri 2021" konu başlıklarına uygun örneklere yer verdik. El işi etkinliklerinden, pano süslemeye bir çok örnekleri okurlara sunduğumuz haberin detayları için başlıklara göz atınız...

KIZILAY HAFTASI OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLER 2021 | KIZILAY HAFTASI İÇİN ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ 2021