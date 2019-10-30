Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şekerci: “Daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız”

Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci; "Hep beraber daha güçlü, daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız" dedi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Tören sonunda açıklamalarda bulunan Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, Kızılay'ı daha fazla tanıtmaları gerektiğinin altını çizerek; "Onlar varsa biz varız. Daha çok yardımcı olmaları için Kızılay'ı mümkün olduğunca daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Bütün haftamızı buna ayıracağız inşallah. Çeşitli etkinliklerimiz olacak. Hep beraber daha güçlü, daha büyük bir çınar olmaya çalışacağız. Bundan sonra da bunun için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şekerci ayrıca hafta boyunca etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA