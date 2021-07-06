Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu günü başlayarak dört gün boyunca devam eden Kurban Bayramı için hazırlıklara başlandı. 2021 yılının temmuz ayında kutlanacak olan bayramında, belli bir gelire sahip Müslümanlara farz olan kurban kesme ibadetini Kızılay'a bağış yaparak gerçekleştirmek isteyen kişiler arama motorlarında, Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları | Kızılay kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI

Kurban Bayramı ikinci kez koronavirüs salgının gölgesinde geçerken bu yıl, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşları, bayramı bayram gibi yaşamanın heyecanı sardı. Arife gününün de yarım gün resmi tatil ilan edilmesiyle vatandaşlar, kurbanlıkların özenle seçildiği, maddi durumu yeterli olmayan kişilerin doyasıya et yediği bu mübarek bayramın heyecanıyla şimdiden araştırmalara başladı.

İbadetini Kızılay'a bağış yaparak gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için de müjdeli haber geldi. Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağışlarında fiyat arttırmama kararı aldı. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini hem yurt içinde hem de yurt dışında 1050 TL olarak belirledi. Kızılay’a verilecek kurban vekaletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. Yurt dışında yoksulluğun, çatışmaların ve kuraklığın vurduğu ülkelerde en kırılgan kesimlerin yardım için belirlendiği açıklanırken Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya'da ihtiyaç sahibi olan insanlara kurban bağışları anında ulaştırılacak.

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KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NE KADAR?

Türk Kızılay tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kurban kampanyası Türk Kızılay'ın Sütlüce yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Türk Kızılay'ın geçen kurbandaki hizmetlerini anlatan Kınık, 2020 yılı vekaletle kurban organizasyonunu 17 ülkede gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kınık, "Kovid-19'un etkileri ve seyahat kısıtlaması vardı. Dünyada seyahatin ve mobilizasyonun kısıtlaması noktasında kararlar alındı. Kızılay'ın daimi delegasyonların bulunduğu noktalarda organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Toplamda 4 milyon 540 bin insanın sofrasını kurban payları şenlendirdi." dedi.

Bu yılki hedeflere ilişkin bilgi veren Kınık, şöyle konuştu:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan herkesin aklındaki soruyu yanıtladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

"2021 hedefimiz yurt içinde 52 bin 500, yurt dışında ise 100 bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin kişiye kurban paylarını ulaşmayı hedefliyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Kurbanlıklarımızın tamamı yurtiçinden temin edilerek hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza hem de ekonomiye katkı sağlanacak."

Türk Kızılay'ın 30'a yakın aşevinde bu kurban paylarının şoklanmış şekilde muhafaza edildiğini dile getiren Kınık, bunların aşevlerinden de ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştırılacağını söyledi. Kınık, Kızılay'ın Kurban'da Kızılay Modeli sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde hijyenik ortamlarda kesileceğini bildirdi.

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Bu sene yurt içi kurban bağış bedelinde zam olmadığını, yurt dışı kurban bedelinin ise 850 liradan 1050 liraya yükseltildiğini dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağışlarında fiyat arttırmama kararı aldı. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini hem yurt içinde hem de yurt dışında 1050 TL olarak belirledi. Kızılay’a verilecek kurban vekaletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler. Yurt dışında yoksulluğun, çatışmaların ve kuraklığın vurduğu ülkelerde ve gönül coğrafyalarımızda en kırılgan kesimleri yardım için belirledik. Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya'da ihtiyaç sahibi olan insanlara kurban bağışları anında ulaştırılacak."

KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kınık, hayırseverlerin vekaletlerini, Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, PTT 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ya da Kızılay şubelerinden verebileceklerini sözlerine ekledi.

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KURBAN KESMEK KİMLERE FARZDIR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERİLİR Mİ?

İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetinin rüknüdür.

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Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir.

Allah Teâla’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz.

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HAC NEDEN KURBAN BAYRAMINDA YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu hac ibadetinin yerine getirileceği aylar hakkında şu bilgileri verdi;

"Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır. Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise, cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, II, 132-133)."

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ZİLHİCCE NEDİR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı Zilhicce'dir. Hac ibadeti bu ayda yapılır. Mübarek Aylar'ın ikincisi olan Zilhicce'de haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti yerine getirilir.

HAC SURESİ

Kuran-ı Kerim'de Hac Suresi şöyledir;

_Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

_Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler.

_ Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Kâbe'dir.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Müslüman

Akıllı

Erginlik çağına ulaşmış

Hür

Hac için yeterli imkana sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olanlar.

KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

İslam’da gece, günden önce geldiği için bayram geceleri Arefe gününden sonraki gecedir. Yani başka bir deyişle bayram gününden önceki gecedir. Bu mübarek geceleri ganimet bilmeli ve istifade etmeye gayret etmelidir.

BAYRAM GECESİNİN FAZİLETİ

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur:

“Ramazan bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini sevâbını Allah’tan umarrak ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü gündde ölmez.” (İbn Mâce, Sıyam, 68)

Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-buyuruyor:

“Beş gece vardır ki duâ reddolunmaz:

Receb’in ilk gecesi,

Şaban’ın on beşinci gecesi,

Cuma gecesi,

Ramazan Bayramı gecesi,

Kurban Bayramı gecesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3952)

Bayram gecelerinde bu ve benzeri ibadetler yapılabilir:

1- NAMAZ KILMAK

Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.

Mü’minlerin annesi Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân radıyallahu anhümâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar” veya “Ona cennette bir köşk yapılır.” (Müslim, Müsâfirîn 103)

Kurban bayramını niçin kutluyoruz, neden önemlidir? Kurban bayramında neden kurban keseriz?

2- KUR’AN-I KERİM OKUMAK

Allah dostları mübarek gün ve gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbn-i Mesut‘tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.”(Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbn-i Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

3- DUA ETMEK

Peygamber Efendimiz duaların red olunmadığı gecelerde bayram gecelerini de zikretmiştir. Bayram gecelerinde rabbimize çokca dua ve istiğfar etmelidir.

Nitekim Hadis-i Şerifte buyrulur:

“Beş gece vardır ki duâ reddolunmaz: Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3952)

Kurban, bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? Kurban Bayramı'nın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin dua ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?” (el-Furkân, 77)

4- SADAKA VERMEK

Asr-ı saâdette bayrama, infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı.

Gerçek bayram, Hakk’ın bizden râzı olmasıdır. Bunun içindir ki, bilhassa o sevinç günlerinde yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçları sevindirelim ki, ilâhî rahmet ve merhamet tecellîlerinden nasîb alabilelim. Zîrâ:

“Sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 58)

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Peygamber Efendimiz zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder, bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için mü’min şöyle buyururdu:

“Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” (Buhârî, Edeb, 34)

5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Bayram gecelerinde günahlarımız için bolca tövbe istiğfar etmeliyiz. Tevbe, Hakk’a dönüş demektir. Hakk’ı unutan ya da O’ndan gafil olan bir kulun, girdiği yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve affını dilemesidir. Böyle bir kulun kalbi büyük bir nedâmetle, için için yanar ve ılık gözyaşlarıyla Rabbine gönlünü açar. İşte bu yanış ve pişmanlık “tevbe”dir. Ardından af dilemek için kalplerden taşan niyazlar da “istiğfar”dır.