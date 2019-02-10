Kızılay Malatya’da Umut Yalçın güven tazeledi

Kızılay Malatya Şubesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen genel kurulda başkanlığa yeniden Umut Yalçın seçildi.

Bir otelde yapılan genel kurula Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın katıldı.

Burada bir konuşma yapan, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın temel hedefinin kendi toplumunu güçlendirmek olduğunu kaydederek, "Biz 2015'te yola çıktığımızda güçlü "Kızılay Güçlü Türkiye" demiştik. Bu çerçevede bir reform süreci tasarladık ve yaklaşık 3 yıldır bu süreci devam ettiriyoruz. Bütçe büyüklüğümüz 7 kat arttı çalışan sayımız, yardım ulaştırdığımız insan sayımız ve faaliyet gösterdiğimiz ülke sayımız her geçen gün ve her geçen yıl katbekat artıyor. Kızılay olarak bizim en temel ilkemiz kendi toplumumuzu güçlendirmektir" dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek, "Ben de öğrencilik yıllarımda Kızılay'dan burs almış Kızılay bursunda okumuş biri olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Kızılay toplumumuzun sıkıntılı sürecinde yanında olan yardım teşkilatımızdır. Şuana kadar Kızılay teşkilatına emeği geçmiş tüm insanları kutluyorum. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Vagon fabrikamızın Kızılay teşkilatı tarafından alınmış olması ve oranın üretim mekanizmasına dönüştürülmüş olması da takdire şayan bir hadisedir. Bu anlamda genel başkanımızı tebrik ediyorum, çalışmalarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, "Kızılay, 1868 Yılında kurulan ve ondan sonraki süreçte aktif olarak faaliyet gösteren bir kurumumuzdur. Genel başkanımızın görevi aldıktan sonra gaza bastığı çitayı bir üst seviyeye yükselttiğini görüyoruz. Hemşehrimiz olması bizim için ayrı bir gurur bu vatanın bir evladı olarak Kızılayın dünyanın her yerinde bizi temsil etmesi ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Malatya Kızılay şubesinin olağan genel kurul toplantısını hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türk Kızılay'ı çok köklü bir teşkilat Yaklaşık 150 yıllık bir mazisi var hem Türk milletine hem de tüm dünyadaki mazlum insanlara yardım etmiş bir teşkilat bizim medeniyetimizin simgesi olan hilal simgesinin bayrağı altında yardımlarını ulaştırıyor. Türk Milleti olarak bundan büyük gurur duyuyoruz . Türk Kızılay'ı sadece yardımlaşma sağlamıyor, aynı zamanda yardımseverlik duygusunu üst seviyede tutuyor bu anlamda genç Kızılayımızı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA