Kızılay, Manisa'da 2 bin adet gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

TÜRK Kızılay'ı Manisa'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki vatandaşlara 2 bin adet ramazan pidesi, el dezenfektanı ve maske dağıttı.

Kızılay Yunusemre Şubesi Yönetim Kurulu, gönüllüleri ve tüm ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunusemre ilçesinde, eldiven ve maske takarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, evlerin kapılarını tek tek çalarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Gönüllüler, iftar saatine belirli bir süre kala ekipler, ihtiyaç sahibi, kronik rahatsızlığı bulunan ve evlerinden çıkamayan vatandaşlara 2 bin adet ramazan pidesi, dezenfektan ve maske dağıttı. Vatandaşlar tarafından sevgi ve memnuniyet ile karşılanan Kızılay ekipleri, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi, kıyafet gibi yardımlarına da aralıksız devam ediyor.

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Kaynak: DHA