Kızılay otogardaki evsizlere çorba dağıttı

Adana'da Türk Kızılayı, otogarda yaşayan evsizlere ve yolculara çorba dağıttı.

Akşam saatlerinde Türk Kızılayı gönüllüleri ile Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, otogarda yaşayan evsizlere ve yolculara çorba ikramında bulundu. Ramazan Saygılı çorbaları vatandaşlara kendi elleriyle dağıtırken onların dertlerini dinledi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Biz geleneksel anlamda yoksulun haftasında bugün nerede ihtiyaç sahip var ise şehrin belirli yerlerinde bugünkü yaptığımız etkinliği yapıyoruz. Bugün otogarımızda bu boynu bükük kardeşlerimizi, Kızılay'ın merhamet eliyle sıcak çorbasını ikram ederek bu etkinliği yapmanın tadını yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA