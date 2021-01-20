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Kızılay personel alımı 2021 ne zaman? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021?

Kızılay KPSS şartsız 100 personel alımı yapacak. Kızılay Bölge Başkanı Ramazan Soylu, 2021 yılında 10, 4 yılda toplam 2500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki Kızılay personel alımı 2021 ne zaman ve nasıl yapılacak? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

Kızılay personel alımı 2021 ne zaman? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021?

Doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı her olaya el atan Kızılay bu yıl bünyesine 100 işçi alacak. Müjdeli haberi duyuran Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, alımın detayları hakkında bilgi verdi. İşte Kızılay personel alımı 2021 tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve şartları...

KIZILAY PERSONEL ALIMI 2021 NE ZAMAN?

Kızılay Şube BaşkanıSoylu alımlarla ilgili, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi.

Ramazan Soylu konuya ilişkin "Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek" dedi.

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay personel alımı 2021 ne zaman? Kızılay personel alımı başvuru şartları 2021?

KIZILAY DİĞER İLANLARI

Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

  • Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni 
  • Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
  • Raporlama Sorumlusu
  • Çağrı Merkezi Operatörü
  • Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
  • Doktor

KIZILAY İLANLARI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresinden yapılmaktadır. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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