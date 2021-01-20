Kızılay personel maaşları 2021 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde gerçekleşen doğan afetlerde tüm insanların yardımına koşuyor. Türk Kızılayı son olarak Suriye'nin İdlib kırsalında meydana gelen sel felaketi nedeniyle düzensiz kamplarda yaşayan selzedelere yardım gönderdi. Peki Kızılay personel maaşları 2021 ne kadar? Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2021

Kızılay’da maaşlar değişkenlik göstermekte olup meslek grubuna göre maaşlar verilmekte. Kızılay'da yöneticilerin uçuk maaşlar aldığı sık sık gündeme geldi. Ancak Kızılay yine de alınan maaşları net olarak kamuoyla paylaşmadı. Ancak Kızılay bünyesinde çalışan kişilerle iletişime geçerek onlardan aldığımız veriler doğrultusunda 2021 personel maaşları konusunda sizlere bilgiler sunacağız;

Kızılay personel maaşlar 6.000 ile 10.000 arasından değişkenlik gösteriyor.

Genel müdür maaşları; 12.000 ile 20.000 arasında Yardımcıların ise 8.500 ile 15.000 arası değişmekte.

Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 8.5.000 ile 15.000 arasında

Stratejiysen maaşı 12.000 ile 20.000 arasında

Genel olarak şunu söyleyebiliriz, Türkiye de en yüksek maaş veren kurumlardan biride Kızılay’dır.

KIZILAY BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMLAR

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Çadır Üretim Merkezi

• Hastane ve Tıp Merkezleri

• Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü

• Kızılay Huzurevi (İstanbul)

KIZILAY'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Özgeçmiş oluşturma

Kızılay Kariyer sitesinde "Özgeçmiş Bırak" butonu bulunmakta buradan kaydınızı yapabilirsiniz. Özgeçmiş oluştururken fotoğraflı, iletişim bilgileri doğru, detaylı ve en az iki referans yazılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru

Adaylar sistem üzerinde kendine uygun bulduğu 3 pozisyona başvuru yapabilir. Başvurularını dilediği zaman değiştirebilir. Kızılay Kariyer portali aynı zamanda kariyer portali olarak hizmet verdiği için uygun pozisyonlara başvurunuz olmasa dahi çağırılabilirsiniz.

3. Değerlendirme

Kızılay Kariyer Ofisi başvurunuzu değerlendirir. Olumlu bulunan adaylar için "Kişilik testi" ile birlikte mülakat daveti yapar. Aday, Türk Kızılay’ı uzman ekibi ile görüşür. Ekibin mülakatına göre aday olumlu veya olumsuz değerlendirilerek bütün notları sistem üzerinde tutulur.

4. Olumsuz Değerlendirilmesi

Aday pozisyon için olumsuz değerlendirilmişse bu Türk Kızılay’ına girme şansını kaybettiği anlamına gelmez. Sisteme kayıtlı bütün adaylar her zaman için mülakata çağırılabilir.

5. Olumlu Değerlendirilmesi

Olumlu bulunan adaylar Türk Kızılay’ının yetkilileri ile ikinci görüşmeye çağrılır. İkinci görüşmenin sonunda da başarılı olan adaylar uygun görülen pozisyonda çalışmaya başlar.

KIZILAY'DA ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL?

Diğer kamu kurumlarında mevcut olan genel koşullar Kızılay içinde geçerlidir. Kızılay’ın en büyük farklılığı ise KPSS yada her hangi bir sınava tabi olmaksızın personel alımını yapmaktadır. Kızılay alımları sadece başvurular değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.