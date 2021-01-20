2022 Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210419On Numara sonuçları 14 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 14 Ocak 2022Boydak isminin anlamı nedir, Boydak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika: 14 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu| Vaka ve vefat sayısı kaç oldu?Beykan isminin anlamı nedir, Beykan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karfiçe ne demek, TDK'ya göre Karfiçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Berran isminin anlamı nedir, Berran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?BOTAŞ personel maaşları 2022 | BOTAŞ işçi maaşı ne kadar?2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511259Regaib Kandili için güzel sözler 2022 | Dualı, hadisli, kısa, uzun, kısa Regaib Kandili mesajları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Kızılay personel maaşları 2022 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Kızılay personel maaşları 2022 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor? Türk Kızılay personel maaşları 2022 ne kadar? soruları 2022 yılında birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Kızılay’da çalışanlar tam olarak ne kadar maaş alıyor? İşte ayrıntılar…

Kızılay personel maaşları 2022 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

Kızılay yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde gerçekleşen doğan afetlerde tüm insanların yardımına koşuyor.  Türk Kızılayı din, dil, ırk gözetmeden yardıma muhtaç kim varsa imdadına koşuyor. Peki, Kızılay personel maaşları 2022 ne kadar? Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2022

Kızılay'ın 2022 yılında personellerine verdiği maaş miktarı bilinmemektedir. Herhangi bir veriye ulaştığımız zaman haberimizde yer alacaktır.

Kızılay personel maaşları 2022 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

KIZILAY PERSONEL MAAŞLARI 2021

Kızılay’da maaşlar değişkenlik göstermekte olup meslek grubuna göre maaşlar verilmekte. Kızılay'da yöneticilerin uçuk maaşlar aldığı sık sık gündeme geliyordu. Ancak Kızılay yine de alınan maaşları net olarak kamuoyuyla paylaşmadı. Kızılay bünyesinde çalışan kişilerle iletişime geçerek onlardan aldığımız veriler doğrultusunda 2021 personel maaşları konusunda sizlere bilgiler sunacağız;

Kızılay personel maaşlar 6.000 ile 10.000 arasından değişkenlik gösteriyor.

Genel müdür maaşları; 12.000 ile 20.000 arasında Yardımcıların ise 8.500 ile 15.000 arası değişmekte.

Uzman, Direktör, Danışman yada araştırmacı maaşları 8.5.000 ile 15.000 arasında

Stratejiysen maaşı 12.000 ile 20.000 arasında 

Genel olarak şunu söyleyebiliriz, Türkiye de en yüksek maaş veren kurumlardan birisi Kızılay’dır.

KIZILAY BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMLAR

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Çadır Üretim Merkezi
• Hastane ve Tıp Merkezleri
• Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü
• Kızılay Huzurevi (İstanbul)

Kızılay personel maaşları 2022 | Kızılay'da çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

KIZILAY'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Özgeçmiş oluşturma

Kızılay Kariyer sitesinde "Özgeçmiş Bırak" butonu bulunmakta buradan kaydınızı yapabilirsiniz. Özgeçmiş oluştururken fotoğraflı, iletişim bilgileri doğru, detaylı ve en az iki referans yazılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru

Adaylar sistem üzerinde kendine uygun bulduğu 3 pozisyona başvuru yapabilir. Başvurularını dilediği zaman değiştirebilir. Kızılay Kariyer portali aynı zamanda kariyer portali olarak hizmet verdiği için uygun pozisyonlara başvurunuz olmasa dahi çağırılabilirsiniz.

3. Değerlendirme

Kızılay Kariyer Ofisi başvurunuzu değerlendirir. Olumlu bulunan adaylar için "Kişilik testi" ile birlikte mülakat daveti yapar. Aday, Türk Kızılay’ı uzman ekibi ile görüşür. Ekibin mülakatına göre aday olumlu veya olumsuz değerlendirilerek bütün notları sistem üzerinde tutulur.

4. Olumsuz Değerlendirilmesi

Aday pozisyon için olumsuz değerlendirilmişse bu Türk Kızılay’ına girme şansını kaybettiği anlamına gelmez. Sisteme kayıtlı bütün adaylar her zaman için mülakata çağırılabilir.

5. Olumlu Değerlendirilmesi

Olumlu bulunan adaylar Türk Kızılay’ının yetkilileri ile ikinci görüşmeye çağrılır. İkinci görüşmenin sonunda da başarılı olan adaylar uygun görülen pozisyonda çalışmaya başlar.

KIZILAY'DA ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL?

Diğer kamu kurumlarında mevcut olan genel koşullar Kızılay içinde geçerlidir. Kızılay’ın en büyük farklılığı ise KPSS yada her hangi bir sınava tabi olmaksızın personel alımını yapmaktadır. Kızılay alımları sadece başvurular değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Gülistan Başköy
Haberler, Sondakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
5
5
1
1
3
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum