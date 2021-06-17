Kızılay vekaletle kurban kesim bedeli 2021|Kızılay vekaletle kurban kesim ücretleri ne kadar 2021?

Kızılay vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık açıklamasında 2021 yılı hedefleri ve vekalet tutarlarını basın toplantısıyla açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurban kesimleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Kızılay vekaletle kurban kesim ücretleri ne kadar 2021? İşte 2021 Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedeli...

KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ 2021| KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

2021 yılı vekaletle kurban kesim ücretleri belli oldu. Kızılay vekaletle kurban kesimine dair detaylı bilgiler Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından verildi. 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı için 1050 lira olarak belirlendi. Kızılay vekaletle kurban kesimi yaptırmak isteyen vatandaşların 1050 lira ödemesi gerekiyor.

Yapılan açıklamada vacip kurban kesimi, adak kurban kesimi ve şükür kurban vekaleti 1050 lira olarak belirlendi.

KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİMİ BAŞVURUSU İÇİN TIKILAYIN

"4 MİLYON İNSANA KURBAN ULAŞTIRILACAK"

Kınık, "2021 hedefimiz yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yani yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi" dedi.

ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Kızılay internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ödemelerin Ziraat Bankası üzerinde havale ve EFT yolu ile gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Başvuru yapmak isteyenlerin site üzerinden başvuru ekranına tıklayarak adımları izlemesi gerekiyor.

DÖVİZ CİNSİNDEN BEDELLER 2021

Vekaletle kurban kesim bedelleri hakkında yapılan açıklamalarda adak ve şükür kurbanları için belirlenen tutarın döviz cinsinden fiyat bilgileri de paylaşıldı. 125 Amerikan doları, euro olarak ödeme yapmak isteyenlerin ise 105 Euro ödemesi gerekiyor.