Kızılay, verilen her kan için bir fidan dikiyor

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, kan veren her iyiliksever için bir fidan dikimi kampanyasının devam ettiğini bildirdi. Saygılı, görevine yeni başlayan Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı ziyaretinde, Kan Bağışı Ormanı çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, yeni dönemdeki hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Saygılı ve beraberindeki Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, göreve başlayan Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ı makamında ziyaret edip, başarı ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette, Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Bir Kan Bir Fidan Projesi" kapsamında, 2020 yılı Adana Bölgesinde yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Saygılı, "İnsanlarımız kan verirken aynı zamanda fidan da dikildiğini öğrenince çok mutlu oluyor. Hem insana, hem de doğaya can katıyorlar. Bu anlamda Orman Bölge Müdürlüğünün bu anlamlı katkısı ile Bir Kan Bir Fidan Projemizi daha çok insana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak için ormanlarımızı genişletmek için çalışıyoruz. Dikilen fidanların kan bağışlayan bağışçılara ait olması insanımızın ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Kızılay'la birlikte Adana'da da proje kapsamında güzel işler yapacağımıza eminim" diye konuştu.

Kaynak: İHA