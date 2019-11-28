Kızılaydan 98 öğrenciye mont ve bot

Türk KızıIayı Van Şubesi tarafından Çatak ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Tellikaya, Ağaçlık, Akcebuk, Teknecik ve Saygın ilkokullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay Van Şube Başkanlığı tarafından mont ve bot yardımı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, bölgede kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini belirterek, "Öğrencilerimiz çok zor şartlarda eğitim görüyor. Türk Kızılayı Van Şubesi tarafından yapılan bot ve mont sayesinde öğrencilerimiz üşümeyecek. Öğrencilerimizin yüzlerindeki sıcacık tebessümlere vesile oldukları için ve göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA