Kızılay’dan annelere sürpriz hediyeler

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, anneleri evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Şerefoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu, beraberindeki ekip ile Onikişubat ilçesi Köseli Mahallesindeki Kıbrıs Gazisi Ali Köse'nin evini ziyaret etti. Ekipler, Ali Köse'nin engelli eşi Emine ile çocuklarına giysi ve gıda yardımında bulundu.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Bal ise, 45 gün sonra evden çıkan 65 yaş ve üstü annelere yolda karanfil ve maske vererek gününü kutladı. Korona virüs nedeniyle 45 gündür evden çıkamayan 65 yaş ve üstü anneler, Kızılay'ın sürpriz anneler günü kutlaması karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Ziyaretlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden 70 yaşındaki Lütfiye Gök, "Allah, onlardan razı olsun anneler günümü unutmadılar, teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA