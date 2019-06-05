Kızılay’dan daha yaşanabilir çevre için çalışmalar

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 5 Haziran Dünya Çevre günüyle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Genel Başkan Kerem Kınık Dünya Çevre Günüyle ilgili yapmış olduğu paylaşımda, çevrenin dünden daha fazla tahrip edildiğini ama çevreye dünden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, Kızılay'ın 2030 stratejileri arasında en önemli amacın "daha yaşanabilir bir çevre için çalışmak" olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA