Kızılay’dan, gönüllülere ‘kan bağışı’ çağrısı

Türk Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık, yaz dönemi olması nedeniyle Aydın'da kan stoklarında ciddi bir düşüş olduğunu belirterek gönüllere "kan bağışı" çağrısında bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kızılay’dan, gönüllülere ‘kan bağışı’ çağrısı

Türk Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık, yaz dönemi olması nedeniyle Aydın'da kan stoklarında ciddi bir düşüş olduğunu belirterek gönüllere "kan bağışı" çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da her yıl yaz sezonunda kan bağış oranında ciddi düşüş olduğunu Kaydeden Sefa Şık, "Tek kaynağı insan olan kan ihtiyacı sadece gönüllü vatandaşlarımızın bağışları ile karşılanabiliyor. Yaz dönemi boyunca gerek ilimizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı gerekse pek çok kişinin yaz tatilinde olmasından dolayı kan bağışlarının azalmasına bağlı olarak kan stoklarımız ciddi oranda düştü. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu bilinmediği için sağlıklı olan ve şartları tutan herkese rutin aralıklarla kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Kan bağışının bağışçıya da sağlık açısından ciddi faydaları olduğunu kaydeden Türk Kızılay Aydın Şube Başkanı Sefa Şık, "Kan bağışı düşüklük olduğunda hastanedeki vatandaşlarımız ciddi sıkıntı yaşıyor. Yaz sezonunu bir şekilde atlattık. Havalar da normale dönmek üzere durumu uygun olan tüm vatandaşlarımıza kan bağışı yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Gelişen teknolojiye rağmen kan ihtiyacının sadece insandan karşılanabildiğini ifade eden Şık, "Kan vücudumuzda dururken sadece o kişiye faydası varken, bağışlandığında bağışçının yanı sıra 3 insana şifa vesilesi olabiliyor. Bunun için sağlı müsait olan herkesi yılda en az 2 defa kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Kızılay’dan, gönüllülere ‘kan bağışı’ çağrısı

Kızılay’dan, gönüllülere ‘kan bağışı’ çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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