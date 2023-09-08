Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Yeşilyurt Kızılay Şubesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde konteyner kentte etkinlik düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
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Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Yeşilyurt Kızılay Şubesi Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde konteyner kentte etkinlik düzenledi.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte etkinlik düzenleyen Yeşilyurt Kızılay Şubesi, buradaki afetzedelere yönelik bir dizi yardım ve sosyal destek faaliyeti yürütüyor.

Şube gönüllüleri ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ortaklaşa yürüttüğü faaliyetlerle afetzedelerin yaralarını sarmayı amaçlıyor. Konteyner kentlerde barınan 2-15 yaş arası çocuklara psikososyal destek hizmeti amacıyla düzenlenen programa MALET Konteyner Kent Kaymakamı Abdüssamed Yiğit'de eşlik etti. Ayrıca, Hayat Vakfı ve Oyun Vakfından tıp fakültesi öğrencileri de destek amacıyla programa katılan isimler arasında yer aldı.

Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, bu zorlu sürecin altından kalkabilmek için öncelikle güçlü bir moral ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda el ele vererek, dayanışma içinde olmak zorundayız. Kızılay Yeşilyurt Şube olarak bizler bu çalışmalara devam edeceğiz. Katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür ederim " şeklinde konuştu.

Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Kızılay’dan Halk Sağlığı Haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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