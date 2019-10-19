Kızılay’dan ortaokul öğrencilerine yardım

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, Altınordu Ortaokulu öğrencilerine kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Kıyafet ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Kızılay Şube Başkanı Cüneyt Musal tarafından Okul Müdürü Merdan Çakır ve Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan'a teslim edildi. Kızılay Salihli Şubesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldıklarını belirten Şube Başkanı Cüneyt Musal, "Altınordu Ortaokulunda eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrenciler olduğunu öğrendik. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla şubemiz Kızılay butikte bir çalışma yaparak öğrencilerimize uygun kıyafetleri hazırlayıp, yardım kolilerimizi öğrencilerimize teslim edilmek üzere okul yöneticilerimize teslim ettik. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeye değer. Umarım bu yardımlarımız öğrencilerimizi mutlu etmiştir" dedi.

Kaynak: İHA