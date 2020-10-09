Kızılay'dan uzaktan eğitime bağış çağrısı!
Kızılay'ın uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere her alanda destek vermek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı. #SensizOlmaz etiketiyle sosyal medyada paylaşılan video ile sürdürülen kampanya vatandaşlar tarafından çokça ilgi gördü.
Uzaktan eğitimde teknik ekipmana ihtiyaç duyan öğrenciler için harekete geçen Türk Kızılay'ı başlattığı bağış kampanyasıyla öğrencilere destek sağlamaya başlattı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşılan video ise vatandaşlardan çokça beğeni ve yorum aldı.
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09 Ekim 2020 Cuma 10:28
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