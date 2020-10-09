Kızılay'dan uzaktan eğitime bağış çağrısı!

Kızılay'ın uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere her alanda destek vermek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı. #SensizOlmaz etiketiyle sosyal medyada paylaşılan video ile sürdürülen kampanya vatandaşlar tarafından çokça ilgi gördü.