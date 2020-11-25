Kızılay'ın başlattığı askıda pizza kampanyası nedir? Nasıl bağış yapılır? Kimlere verilir?

Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahipleri düşünülerek yapılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Askıda pizza uygulamasını Trabzonlu bir pizza zincirinin yönettiği öğrenilirken askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edileceği öğrenildi.

MHP’nin tartışma yaratan ‘Askıda Ekmek’ kampanyasının ardından Türk Kızılayı da özel bir pizza zinciriyle anlaşarak “Askıda Pizza’’ kampanyası başlattı. Trabzonlu pizza zinciri Crakers, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askıya sen de bir pizza bırak” sloganıyla tanıtım yapıyor.

KİMLERE VERİLİR?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türk Kızılayı'ndan alınan bilgiler ışığında pizza firması, Kızılay'a “Askıda pizza kampanyası'' için teklif götürdü. Kızılay'ın kampanyaya onay vermesinin üzerine 7 ilde 17 şubesi bulunan pizza firması tüm Türkiye'de günlük askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra İstanbul şubesi aracılığıyla pizzaları imal ederek, Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edeceği öğrenildi.

NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kızılay yetkilileri, pizzaların aş evinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara servis edileceğini bildirdi. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, “Verilen her siparişte, askıya bir adet orta boy pizza atıyoruz.. Her pizza ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sadece karnını doyurmayacak, insanımıza olan inancı artıracak” dedi. Bu bilgiler dahilinde, bağışta bulunmak için Crakers marka pizza siparişi vermeniz yeterli olacaktır.