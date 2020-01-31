Kızılay'ın Ensar Vakfı bağışı hakkındaki sır perdesi aralanıyor

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağış gündemin bir numaralı konularından biri oldu. Önce Kızılay sonra Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şartlı bir bağış yapıldığını ifade ederek gündeme oturan iddiayı doğruladı. Kamuoyu Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağışı tartışırken, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, TÜRGEV ile Ensar Vakfı'nın ABD'de ortaklaşa kurduğu TÜRKEN Vakfı'na aktarıldı.

Kader, TÜRKEN'in ABD'nin New York kentinde Manhattan bölgesinde arsa alındığını ve 21 katlı öğrenci yurdu yapacağını söyledi.

"FETÖ'YLE MÜCADELE KAPSAMINDA YURT YAPILDI"

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader yaptığı açıklamada söz konusu paranın FETÖ'yle mücadele kapsamında kullanıldığını söyledi. Kader şu ifadeleri kullandı:

Ensar Vakfı, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında Amerika'da "Turken Foundation" adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir. Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören Vakfımız; hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Bu amaçla Türkiye'den Amerika'ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir. New York Manhattan'da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada TÜRKEN Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır.

"ŞARTLI BAĞIŞ, HUKUKİ BİR İŞLEMDİR"

Hem Amerika'da hem Türkiye'de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur. Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin TÜRKEN Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem Vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket; birçok vakfa derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir. Şirket, TÜRKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı'na yapacağı bağışını Kızılay'a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı Vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.

"İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR"

İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi Kızılay'ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak Kızılay'ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan Vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. İftiracıların ve kötü niyetli kişilerin amacının deprem dolayısıyla milletimizin hassasiyetini istismar ederek Kızılay'ı yıpratmaya çalışmak ve Ensar Vakfı gibi devletinin ve milletinin yanında olan kurumları hedef göstermek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Vakfımız hakkında haber yapılmadan önce vakfımızdan bilgi veya görüş alma yoluna gidilmemesini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle vakfımızı daha doğru tanımak isteyenleri bizimle iletişim kurmaya çağırıyoruz.

"VAKFIN MALİ YAPISI MALİ KURUMLARCA DENETLENİYOR"

Ensar Vakfı, faaliyetleri ve mali yapısı yönüyle resmi kurumlarca denetlenen ve kamu yararına çalışan bir vakıftır. Faaliyetlerimizdeki şeffaflık, hukukilik, gönüllülük ve hiçbir gizli ajandamızın olmaması gibi temel ilkelerimiz bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Bu yüzden Ensar Vakfı bu çevrelerin iftiralarına maruz kalmaktadır. İftira ve karalamalar bizi yolumuzdan asla saptırmayacaktır. Bilakis daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi, karalama ve iftiralara karşı hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

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