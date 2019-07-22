Kızılay’ın kurban kesim fiyatları açıklandı

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Kurban Bayramı öncesinde bayram hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek Kızılay'ın vekaleten kurban kesim fiyatlarını açıkladı.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına başladı. Türk Kızılayı bu sene yurt içi 850 TL, yurt dışı 725 TL bedelle vekâleten kurban kesecek. Lüleburgaz Şubesi'nin çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız "Kızılay'ın bu yıl vekaleten kurban kesim bedeli yurt içi 850, yurt dışı için 725 TL olarak belirlendi. Kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyen vatandaşlarımız belirtilen banka hesap numaralarına vekalet bedelini yatırabilir veya şubemiz aracılığıyla bağışlarını yapabilirler. Yapılan bağışlar karşılığında şubemiz tarafından vatandaşlarımıza makbuz kesiliyor ve Kızılay'ın sisteminde bağış oluşturuluyor. Vatandaşlarımıza SMS ve e-posta yoluyla kurban vekaletlerin alındığına dair bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın kurbanları modern ve hijyenik tesislerde veteriner hekim denetiminde, İslami koşullara uygun olarak yapılıyor. Bunlar vekalet sahiplerinin ismi okunarak, noter gözetiminde gerçekleştirilen işlemler. Kıyma ve kuşbaşı olarak konservelenen bağışlar ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. Kesim sonrası yine aynı şekilde SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. 10 Temmuz'dan itibaren başladığımız çalışmalarımızda hedefimiz şimdiye kadar ki en büyük bağış sayısına ulaşmak" dedi.

Kaynak: İHA