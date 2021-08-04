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Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

Devre mülk, otel, alışveriş, termal tesis ve ve yaşam alanları yatırımlarına ilişkin 5,5 Milyar TL portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO halka arz süreci başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte hisse satın almak isteyen insanlar Kızılbük GYO halka arz için araştırma yapmaya başladı Buna göre ilgilenenler " Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulundan halka arz onayı alan şirketler talep toplama sürecine başlıyor. Kızılbük GYO halka arzının yılın en büyük halka arz süreçlerinden biri olacağı ön görülüyor. Kızılbük GYO halka arzı 4-5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Peki Kızılbük GYO halka arz ne zaman?  Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz  Eşit mi, oransal mı? İşte tüm yanıtlar...

Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN? 

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ne bağlı ortaklığı olan Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için net talepler 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında toplanacak.

İzahnameye SPK'nın onay vermesiyle birlikte Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL miktar değeri kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.

Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatının 15,80 TL olmasına karar verildi. Halka arzın tamamı devam eden ortakların, sahip olduğu payların bir kısmının satışa sunulması yoluyla gerçekleşecek.

Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ  EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Halka arz edilecek payların yüzde 60’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı da kurumsal yatırımcılara verildi.

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Halka Arz İşlem Kanalları:

Halka Arz işlemlerinizi;

  • Yapı Kredi Mobil > Yatırımlar > Hisse Senedi > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi > Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz adımlarını izleyerek,
  • Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’nden,
  • Yatırım Dünyam web üzerinden ve
  • Yapı Kredi Şubeleri’nden, gerçekleştirebilirsiniz.

Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızılbük GYO halka arz Eşit mi, oransal mı?

Halka arza katılabilmeniz için hisse senedi hesabınızın olması gerekiyor. Hisse senedi hesabınız yoksa ve açmak istiyorsanız bu işlemi Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya tüm Yapı Kredi şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz

Halka Arz işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmek için Yapı Kredi Mobil’i telefonunuza indirebilir, Bireysel İnternet Şubesi’ne hızlı giriş yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi’ne giriş için kullandığınız şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre almak istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum butonuna tıklayarak hemen şifre oluşturabilirsiniz.

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