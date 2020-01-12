Kızılcabölükspor - Düzcespor: 1-1

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Selim Konukçu (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) - Mustafa Altun (x), Fatih (xx) (Dk. 84 Abdullah), Mustafa Ethem (x) (Dk. 75 Ercan x), Semih (xx), Ali (xx), Emre (x) (Dk. 74 Ertuğrul xx), Alper Hamdi (xx), Taygun (xxx), Polat (xx), İlyas (x)

DÜZCESPOR: Furkan (xxx) - Enver (xx), Doğancan (xx), Oğuzhan (xxx), Oğulcan (x) (Dk. 26 Hazarcan xx), Bulut (xx), Yücel (xx) (Dk. 82 Yusuf xx), Abdulsamet (xx), Metin (x) (Dk. 63 Barış xx), Nevzat (x), Atilla Aybars (xxx)

GOLLER: Dk. 83 Yusuf (Düzcespor) - Dk. 86 Taygun (Kızılcabölük)

SARI KARTLAR: Enver, Yücel, Metin (Düzcespor) - Fatih, Ercan (Kızılcabölük)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Ali (Kızılcabölük)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Düzcespor'la yenişemedi: 1-1. Kızılcabölükspor'un 71'inci dakikada Ali'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı karşılaşmada konuk ekip 83'üncü dakikada Yusuf'un golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılılar bu gole 86'ncı dakikada Taygun'la karşılık verdi. Üst üste 3 beraberlik alan Kızılcabölükspor bu skorla 20, Düzcespor ise 24 puana ulaştı.

32'nci dakikada Hazar Can'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

41'inci dakikada ev sahibinden Taygun'un pası ile topla buluşan Fatih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

71'inci dakikada Kızılcabölük, Ali'nin kırmızı kart görmesiyle eksildi.

83'üncü dakikada Düzcespor öne geçti. Sol kanattan bindiren Hazar Can'ın ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Yusuf plase ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Semih'in pası ile topla buluşan Taygun'un yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Maç bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA