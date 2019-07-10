Kızılcabölükspor Ertuğrul'la anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor, dış transferde Turgutluspor'dan forvet Ertuğrul Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu kanatlarda da görev alıyor. Geçen sezonun ilk yarısını Bağcılar SK'da, ikinci devresini Turgutluspor'da geçiren Ertuğrul, 24 maçta forma giydi, 4 gol atıp 6 da asist yaptı. Futbola Alibeyköyspor altyapısında başlayan Ertuğrul, Beşiktaş'ta profesyonel oldu.

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DHA