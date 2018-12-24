Kızılcabölükspor kalesine İsmail geliyor

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekiplerinden Kızılcabölükspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yarın resmi sözleşme imzalayacak.

Aytemiz Alanyaspor'da profesyonel olan 36 yaşındaki kaleci Sidespor, Sarayköy 1926, Denizlispor, Tarsus İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Manisaspor'da da görev aldı. Bu sezon forma şansı bulamayan İsmail, 1. Lig'de 171 karşılaşmaya çıktı.

DHA