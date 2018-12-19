Kızılcabölükspor'da 4 bilet kesildi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasına üçüncü sırada giren Kızılcabölükspor'da performansları yeterli görülmeyen 4 oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında anlaşma sağlanan Yenal Tuncer, Muhammet Çiçek, Cantuğ Temel ve Osman Berkay Özçelik'in sözleşmeleri feshedildi. Cantuğ, Osman Berkay ve Muhammet 15, Yenal ise 9 maçta forma giydi. Yönetim 4 futbolcuya verdikleri hizmetler için teşekkür ederek futbol yaşantılarında başarı diledi.

DHA